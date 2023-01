TORINO - Sul mercato europeo, l'Italia non ha gran voce in capitolo. Almeno non in questo momento. Però si muovono alcuni dirigenti, apprezzati all'estero. Riccardo Bigon, ex Napoli e Bologna, diventa consulente dell'area tecnica del City Group, ovvero la galassia del Manchester City che comprende anche il Palermo. Tra i colpi di Bigon si annoverano anche Cavani e Theate. Pasquale Sensibile, ex tra l'altro della Juventus, diventa supervisionare dei giocatori in prestito dal Psg.