Juve, Zaniolo non convocato per Roma-Fiorentina: influenza di calciomercato?

La Roma riceve la Fiorentina per il 18° turno del campionato di Serie A. Grande assente della sfida allo stadio Olimpico è Nicolò Zaniolo, non convocato da Mourinho per la partita contro i viola a causa di una sindrome influenzale. Il calciatore giallorosso non giocherà ufficialmente per motivi di salute ma la sua situazione contrattuale è sempre un tema caldo nell'ambiente romanista. Zaniolo, inoltre, è nel mirino di diverse squadre, soprattutto in Premier League: il Tottenham di Conte, in particolare, è fortemente interessato. La Juventus, da tempo accostata al giocatore, continua a monitorare la situazione e rimane alla finestra.