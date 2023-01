Depay, parla l'agente: "L'Inter non è una possibilità"

Secondo il quotidiano catalano Sport e altri media spagnoli, Inter e Barcellona starebbero ragionando ad un accordo senza transazioni in denaro ma con un doppio scambio di giocatori: per l'approdo di Frank Kessie e Memphis Depay in nerazzurro e Mario Brozovic e Tucu Correa in blaugrana. I rumors dalla Spagna, però, sono stati subito smentiti. Almeno per quanto riguarda il possibile trasferimento di Depay a Milano.