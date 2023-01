Calciomercato 2022/2023, a Milano la chiusura ufficiale: 48 ore decisive

Master Group Sport , in collaborazione con A.Di.Se – Associazione Italiana Direttori Sportivi, organizza nei giorni lunedì 30 e martedì 31 gennaio 2023 la tradizionale fase finale della sessione invernale del Calciomercato 2022-2023 . Sin dal suo inizio il Calciomercato si svolge nella sede storica della città di Milano e, dal 1989, è organizzato ininterrottamente dall’A.Di.Se. su incarico della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Teatro degli ultimi colpi di mercato sarà l’ Hotel Sheraton Milan San Siro, sito in Via Caldera, 21 – Milano , dove saranno allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative e che accoglierà i tanti addetti ai lavori.

Le aree adibite alle trattative resteranno aperte agli orari riportati di seguito: - Lunedì 30 gennaio dalle ore 10 alle ore 19 - Martedì 31 gennaio dalle ore 10 alle ore 20 (termine ultimo trasferimenti) “A pochi giorni dalla chiusura della sessione ufficiale di Calciomercato sono orgoglioso di presiedere l’A.Di.Se, che lo organizza ormai da lunga data e che, anche quest’anno, insieme a Master Group Sport e il supporto delle Leghe professionistiche, contribuirà a rendere la finestra invernale speciale anche grazie a momenti altamente formativi” - dichiara Giuseppe Marotta, Presidente A.Di.Se. “Sono altresì certo che la città di Milano saprà accogliere gli addetti ai lavori con grande senso di ospitalità, come ha sempre fatto dagli inizi, negli anni Cinquanta, fino ad oggi”. In occasione della prima giornata, secondo quanto stabilito dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori sportivi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, si terrà l’incontro di formazione e aggiornamento riservato ai Direttori sportivi di tutte le società professionistiche, organizzato di concerto con le rispettive Leghe, che avrà per tema “Le più recenti novità normative tra dimensione nazionale e internazionale” e vedrà l’intervento di alcuni esponenti degli Uffici Tesseramenti di Lega Nazionale Professionisti Serie A, Serie B e Lega Pro.

ACCREDITI MEDIA Le richieste di accredito per la stampa dovranno pervenire tassativamente, su carta intestata a firma del Direttore di Testata o del Direttore di Agenzia, entro le ore 16.00 di venerdì 27 gennaio 2023 tramite una e-mail al seguente indirizzo: ufficiostampa@mgsport.com, recando in oggetto RICHIESTA ACCREDITO STAMPA CALCIOMERCATO 2022-23 La richiesta dovrà contenere: - nome e cognome - n. tesserino giornalista - indirizzo email - testata di riferimento Verranno accreditati per i Non Rights Holders fino ad un massimo di numero due giornalisti. Il rilascio degli accrediti avverrà al desk dedicato presso l’Hotel Sheraton Milan San Siro dalle ore 10 di lunedì 30 gennaio.

RIPRESE VIDEO Tutte le interviste e i collegamenti in diretta o in differita dell’evento potranno essere effettuate unicamente all'interno dell'area riservata del Calciomercato e dovranno essere realizzate negli appositi spazi.