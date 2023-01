"Zidane? Juventus o una nazionale, ecco perché non va in Premier": la rivelazione

TORINO - Dopo il caos scatenato dalle recenti dichiarazioni dell'ormai ex presidente della FFF Le Graet , si torna a parlare del futuro di Zinedine Zidane. Il tecnico pluricampione d'Europa con il Real Madrid è libero da tempo e su di lui sono tanti i club, e non solo, ad avere alta l'attenzione. Sul futuro di Zizou è intervenuto l'ex compagno di nazionale, Lionel Charbonnier, ospite della trasmissione di Jerome Rothen su RCM Sport, e le sue parole, seppur pronunciate qualche giorno fa, sono tornate in auge dopo il ko della Juventus contro il Napoli per 5-1. Si perchè il tam tam sui social scatenato dai tifosi bianconeri dopo la debacle del Maradona ha riacceso i riflettori su Zidane e le parole di Charbonnier fanno ipotizzare ad un possibile futuro in bianconero al posto di Allegri.

"Zidane? O Juve o una nazionale. No Premier"

"Zidane non andrà in Inghilterra. Occhio all'Italia, dove ha un legame particolare con la Juve. Andrà alla Juve o si siederà sulla panchina di una Nazionale". Ha parlato così Charbonnier quando gli è stato chiesto il futuro del suo ex compagno nei Bleus. Sulle altre destinazioni che sono emerse negli ultimi periodi ha invece aggiunto: "I brasiliani sarebbero molto contenti di avere un allenatore come lui, che vuole lasciare un segno sul calcio. Anzi, i brasiliani pensano che Zidane sia più brasiliano che francese. In Inghilterra invece non ce lo vedo, perché non parla inglese. Voleva la nazionale, non è un mistero, ma ora che la Francia ha scelto di confermare Deschamps non può rimanere fermo e non ci sono tante scelte".