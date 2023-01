Roma, Zaniolo non sarà convocato per lo Spezia: cessione alle porte?

ROMA - Nicolò Zaniolo non sarà convocato da Mourinho per la trasferta di La Spezia. L'esterno giallorosso non prenderà parte al match contro la squadra di Gotti, in programma domenica alle ore 18. Da qualche giorno nella Capitale si parla solo del suo possibile addio, probabilmente orientato verso la Premier League. Da quanto si apprende il suo agente sarebbe a Londra per trattare con il Tottenham di Antonio Conte: gli Spurs sono fortemente interessati ma la Roma avrebbe già rifiutato un'offerta perchè vorrebbe cedere il giocatore solo a titolo definitivo. Nelle ultime ore si sta parlando anche di un inserimento del West Ham. È oramai chiaro che le strade di Zaniolo e della Roma stanno per dividersi.