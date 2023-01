Vitor Roque, doppietta nel Brasile. La Juve c'era... E anche il Toro

TORINO - Inizio con il botto per il Brasile al Sub20 in Colombia. Nel campionato sudamericano giovanile, alla presenza degli osservatori dei club europei, Juventus compresa, sfilano i talenti che fanno sognare. I verdeoro hanno battuto 3-0 il Perù con doppietta di Vitor Roque, 17 anni, attaccante dell'Atletico Paranaense che i bianconeri seguono da tempo. Fulminante e tecnico, è l'uomo immagine della manifestazione. A segno anche Andrey Santos, già acquistato dal Chelsea. Da segnale che ha giocato titolare Stenio Zanetti Toledo del Cruzeiro: per lui un passato nella Primavera del Torino che però lo ha fatto ritornare in Patria, senza acquistarlo.