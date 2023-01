Chelsea, valanga di milioni sul mercato: preso anche Madueke dal Psv

LONDRA (Inghilterra) - Non si ferma la super campagna acquisti del Chelsea che deve raddrizzare una stagione che oggi lo vede al 10° posto in Premier League (28 punti) a -10 dal 4° posto occupato dal Newcastle. Dopo gli arrivi di Badiashile, Joao Félix, Fofana, Andrey Santos e Mudryk i Blues hanno ufficializzato anche l'acquisto di Noni Madueke! Esterno offensivo, classe 2002, che lascia il PSV Eindhoven e firma un contratto di sette anni e mezzo con opzione per un'ulteriore stagione con il club inglese per una cifra che si aggirerebbe tra i 30 e 35 milioni di euro intascati dal club olandese: "Sono davvero contento di firmare con uno dei migliori club del mondo, il Chelsea. Tornare in Inghilterra e giocare in Premier League è un sogno per me e la mia famiglia e non vedo l'ora di iniziare. Sono entusiasta di ciò che riserva il futuro, della visione del proprietario per il futuro e di essere in un club come questo e vincere ai massimi livelli" sono state le prime parole del giocatore inglese.