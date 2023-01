L’Inter è già oltre Skriniar: Djalò in pole come erede

MILANO - « Skriniar ? Non posso dirvi se verrà quest’inverno o la prossima estate. I dirigenti stanno lavorando». Christophe Galtier , con la naturalezza di chi sa già qual è il finale della storia, ha - di fatto - ufficializzato il fatto che il centrale dell’Inter si sia promesso al Paris-Saint Germain. Da capire, quando si celebrerà il matrimonio. Sicuramente dal 1° luglio, anche se l’Inter attende che arrivi un’offerta da Parigi per avere subito Skriniar. Perché incombe la sfida con il Bayern in Champions ed, essendo l’Europa la stella polare dei francesi, è facile pensare che Nasser Al-Khelaïfi possa consegnare a Galtier un altro top player per dare l’assalto alla coppa. Offerta che dovrà essere congrua. Quanto? L’Inter usa come metro di paragone Eriksen (pagato al Tottenham dai nerazzurri 20 milioni) anche perché certamente il centrale andrebbe sostituito. L’affidabilità di D’Ambrosio è legata agli ormai frequenti infortuni, mentre Darmian lì è adattato. Vero è che il Napoli resta un puntino lontano, ma la posizione Champions va comunque difesa e c’è pur sempre un ottavo non impossibile con il Porto e affrontarlo con uno Skriniar in più in squadra sarebbe un bel paracadute. In questi giorni ad Appiano, sull’argomento, si vive in precario equilibrio perché il pallino l’ha in mano il Psg. Certamente, va ribadito, l’Inter non ha alcuna intenzione di dire sì a un... atto di carità.

Simone Inzaghi, dal canto suo, tira dritto: domani nelle sue intenzioni Skriniar sarà regolarmente al suo posto con tanto di fascia di capitano ben stretta all’avambraccio il tutto nonostante è scontato che pioveranno fischi sulla sua testa. Altrettanto evidente è che l’allenatore non si opporrebbe a una sua cessione in nome della Ragion di Stato, posto che la casellina lasciata vacante non rimanga libera. Chiarito che Perr Schuurs piace tantissimo ad Ausilio e Marotta ma come possibile erede di De Vrij, cinque sono i nomi allo studio dall’Inter. Il primo della lista è Giorgio Scalvini ma quasi... per onor di firma. Difficilissimo, per non dire impossibile pensare che l’Atalanta (pure lei in piena corsa per la Champions alla luce di quanto accaduto alla Juve), decida di privarsene nel mezzo della stagione. Per questo in pole c’è Tiago Djaló, 22enne portoghese del Lille con un passato nelle giovanili del Milan. Ha un contratto in scadenza nel 2024 e va pagato, però - come Scalvini - è un prospetto che piace tantissimo in società. Alla voce occasioni appartiene Rodrigo Becao che è in scadenza come Skriniar, non ha intenzione di rinnovare con l’Udinese e aspetta la chiamata di una big. Per liberarlo servirebbe un conguaglio (o un giovane come pedina di scambio). Stesso discorso per un altro svincolato, ovvero Ça lar Söyüncü che al Leicester vive da separato in casa. Restando in Premier, altro giocatore che piace è Trevoh Chalobah che potrebbe entrare nella trattativa per Dumfries col Chelsea: non sarebbe un affare, ma se l’Inter crede che il giocatore possa essere un degno sostituto di Skriniar, il sacrificio sarebbe giustificato.