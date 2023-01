Inter, per Skriniar si decide tutto in 24 ore: la situazione aggiornata

MILANO - Dentro-fuori in 24 ore. Difficile pensare che si possa andare oltre, ovvero domani. Anzi, già oggi potrebbe essere tardi non tanto per confezionare la cessione di Milan Skriniar al Psg, quanto per l’Inter andare a chiudere per il suo sostituto, anche se Marotta e Ausilio da giorni si sono mossi sugli obiettivi per raccogliere l’eredità dello slovacco e hanno già avviato dei contatti che aspettano solo il via libera per diventare trattative da definire. E il via libera corrisponde all’assegno che arriverà da Parigi: se sarà intorno ai 10 milioni, come quello già recapitato fra venerdì e sabato, arriverà un nuovo no, altrimenti lo slovacco verrà lasciato andare. L’Inter rimane ferma sulla sua posizione, ovvero 20 milioni. È possibile che alla fine il club nerazzurro possa accettare anche una proposta inferiore, ma è difficile ipotizzare che arrivi un ok a meno di 15. Anche perché la tensione sull’asse Milano-Parigi è alta. O forse sarebbe meglio diminuire i chilometri e fermarsi al clima non idilliaco fra Inter e Skriniar.