Ufficiale, Ilic dal Verona al Torino: i dettagli dell'operazione

Ilic, la nota del Torino

"Ilic è nato a Nis, in Serbia, il 17 marzo 2001. Cresciuto calcisticamente tra le fila del Real Nis, nel 2016 si è traferito alla Stella Rossa, formazione con la quale ha esordito in prima squadra poco più che sedicenne, diventando il più giovane debuttante nella storia del club. Nel 2017 è stato acquistato dal Manchester City, che inizialmente lo ha lasciato crescere nelle giovanili della Stella Rossa. Successivamente, nel gennaio 2019 lo ha ceduto in prestito allo Zemun dove Ilic, in tre mesi, ha collezionato 16 presenze e 3 reti nel massimo campionato serbo. L'anno successivo è stato acquistato, a titolo temporaneo, dal NAC Breda: con il club olandese ha disputato 24 partite e segnato 4 reti tra campionato di seconda serie e coppa nazionale. Nel 2020 è infine approdato in Italia, al Verona: con i gialloblù in due stagioni e mezza ha collezionato 76 presenze e 5 gol tra Serie A e Coppa Italia. Per Ilic anche 7 presenze con la nazionale serba: l’ultima, contro il Brasile, nel Mondiale di Qatar 2022. Tutto il Torino Football Club accoglie Ilic con un cordiale benvenuto: buon lavoro. Sempre Forza Toro!", conclude la nota del club granata.