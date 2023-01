"Joao Cancelo al Bayern Monaco: fatta per il prestito"

Il difensore del Manchester City Joao Cancelo sta per diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. A riferire della trattativa è il sito britannico The Athletic: il terzino portoghese, ex Juventus e Inter, sta quindi per approdare in Bundesliga con la formula del prestito. Il contratto dovrebbe prevedere anche un'opzione di acquisto in favore dei tedeschi. Da qualche tempo Cancelo era uscito fuori dalle gerarchie di Pep Guardiola che lo aveva spedito in panchina nelle ultime tre partite giocate. Nelle prossime ore il terzino dovrebbe svolgere le visite mediche.