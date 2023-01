Calciomercato, ultime ore: la diretta dallo Sheraton Milan San Siro

14:58 - Il Parma cede Oosterwolde al Fenerbahce

14:46 - Capezzi passa dalla Salernitana al Perugia

14:20 - Radja Nainggolan torna in Italia: ufficiale il suo passaggio alla Spal di Daniele De Rossi dove ha firmato un contratto fino a fine anno con rinnovo automatico in caso di promozione

14:00 - Dopo l'ufficialità del passaggio di Ilic dal Verona al Torino (LEGGI TUTTO), Manchester City e Bayern Monaco hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento in prestito in Germania dell'esterno ex Juve ed Inter Joao Cancelo (LEGGI TUTTO)

13:55 - Ecco il rinforzo difensivo chiesto da Mourinho: dal Leeds ecco Diego Llorente che arriva con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (LEGGI TUTTO)