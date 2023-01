Aperta a Milano la fase finale della sessione ufficiale del calciomercato 2022-2023

Aperta questa mattina all’Hotel Sheraton Milan San Siro la tradizionale fase finale della sessione invernale del Calciomercato 2022-2023, organizzata da Master Group Sport in collaborazione con A.Di.Se – Associazione Italiana Direttori Sportivi. Teatro degli ultimi colpi di mercato l’Hotel Sheraton Milan San Siro, sito in Via Caldera, 21 – Milano, dove sono state allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative e che ha accolto tanti addetti ai lavori. Con il saluto del Presidente A.Di.Se. Giuseppe Marotta ha preso il via anche l’incontro di formazione e aggiornamento obbligatorio riservato ai Direttori sportivi di tutte le società professionistiche, organizzato di concerto con le rispettive Leghe Nazionali e incentrato sul tema “Le più recenti novità normative tra dimensione nazionale e internazionale”.