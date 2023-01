"Arsenal, Jorginho in arrivo: c'è l'accordo con il Chelsea"

LONDRA (Inghilterra) - Dall'Inghilterra danno per fatto l'accordo lampo tra il Chelsea e l'Arsenal per l'approdo di Jorginho alla corte di Arteta. I due club londinesi, stando al report di Sky Sport Uk, hanno trovato l'accordo per 15 milioni di euro con l'ex Napoli che firmerà un contratto fino al 30 giugno 2024 più opzione per un'altra stagione. Il giocatore dovrebbe arrivare oggi al campo di allenamento dell'Arsenal avendo anche concordato termini personali con i Gunners, si attendono le visite mediche per rendere ufficiale il trasferimento.