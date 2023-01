Udinese, ufficiale Thauvin: comunicato e dettagli

Colpo importante per l'Udinese. La società ha ufficializzato l'arrivo di Thauvin tornato in Europa dopo la sua avventura con il Tigres in Messico. I bianconeri hanno deciso di cautelarsi dopo l'infortunio di Deulofeu e il francese ha le caratterstiche ideali per sopperire alla sua assenza. Nel 2018 ha vinto il Mondiale in Russia con la Francia, risultando uno dei protagonisti della spedizione e negli anni ha sempre fatto vedere ottime doti, soprattutto con la maglia del Marsiglia. Arrivato nella giornata di lunedì 30 gennaio in Italia per effettuare le visite mediche a Villa Stuart, ha da poco firmato il contratto con l'Udinese.