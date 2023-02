"Dopo Ronaldo, 30 milioni l'anno per Modric, Benzema e Sergio Ramos": l'Arabia Saudita continua lo shopping?

Benzema-Modric-Ramos, futuro in Arabia Saudita?

La proposta a Benzema, Modric e Ramos è arrivata direttamente dal governo saudita. Saranno poi i giocatori, in caso di offerta accettata, a scegliere successivamente la squadra in cui giocare. L'Arabia Saudita ha l'obiettivo di 'arricchire' il suo campionato con stelle del calcio europeo. Come fatto con Cristiano Ronaldo, passato all'Al-Nassr, con offerte incredibili. L'intenzione principale sarebbe quella di rafforzare, con la presenza di stelle e fuoriclasse, la candidatura congiunta di Arabia Saudita, Grecia ed Egitto per ospitare i Mondiali del 2030.