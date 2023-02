Ziyech-Psg, niente da fare: il clamoroso errore del Chelsea e il ricorso

Ziyech, il ricorso del Psg e la decisione della Lega Calcio francese

Il club francese ha successivamente presentato ricorso alla Lega calcio francese (Lfp) con la speranza di ottenere la convalida del prestito del marocchino, che sarebbe stato l'unico rinforzo del club parigino nella sessione invernale, essendo saltato per ora l'arrivo di Milan Skriniar dall'Inter. La commissione legale della Lega Calcio francese ha però respinto il ricorso del Paris Saint Germain, non autorizzando il tesseramento del 29enne: Galtier, dunque, non avrà il rinforzo offensivo che aveva chiesto per sostituire Sarabia, ceduto al Wolverhampton.