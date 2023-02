Torino, occhio a Sottil il predestinato

Andrea Sottil, 49 anni, di Venaria Reale (a due passi da Torino), tecnico dell’Udinese settima in classifica, cuore granata: proprio così, cuore granata e figlio del Filadelfia. Perché l’attuale allenatore friulano ha compiuto tutta la trafila del settore giovanile per poi esordire in prima squadra, dove ha giocato per due stagioni. Ma è il passato da ragazzo che si porta dietro con la giusta dose di nostalgia ad avvicinarlo al Toro. E oggi, uno dei tanti ragazzi del Fila, torna al Grande Torino (ai suoi tempi Stadio Comunale) per continuare il suo splendido campionato con i friulani. Ha preparato il match con lo spirito granata: «Le assenze non contano. Nente alibi: voglio vincere». Niente alibi, dunque. E una squadra che lo segue, gioca bene, diverte e si diverte. Andrea Sottil, inutile nasconderlo, è uno di quei tecnici che farebbero bene a molti club. Ecco. Ivan Juric non si tocca, ha un contratto fino al giugno del 2024 e ha portato al Toro una ventata di gioco offensivo anche se i risultati non sempre lo hanno premiato. Il problema è il rapporto con il club. Le due parti vorrebbero proseguire nel progetto, ma un giorno sì e un altro pure il tecnico croato si dice insoddisfatto del lavoro dei dirigenti. Lasciamo perdere la furibonda lite della scorsa estate in Austria che nel mondo del calcio, come del resto nella vita, può succedere. Il problema sono i rapporti che ne sono seguiti. Mercato, mancanza di qualità. È addirittura uscito, per bocca di Juric, che il decimo posto in campionato per i granata sarebbe come uno scudetto. E nelle considerazioni dell’allenatore sono stati coinvolti anche i tifosi, che a suo modo di dire non riempiono lo stadio: ma con tutte le delusioni che hanno passato in questi anni come possono farlo? La qualificazione alle semifinali di Coppa Italia poteva essere un motivo in più per ritrovare la voglia di Toro e rispolverare un entusiasmo antico. Ma tutti hanno visto come è andata a finire.