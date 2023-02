Incredibile Zaniolo, spunta il Galatasaray!

Nicolò Zaniolo sempre più lontano dalla Roma. Il calciatore giallorosso sembra ad un passo dall'addio con il club capitolino, che sta trattando con il Galatasaray per la cessione del giocatore, accostato anche alla Juventus nelle precedenti sessioni di mercato. La società turca è intenzionata ad acquistare il giocatore a titolo definitivo e Zaniolo ha accettato la destinazione dando la sua disponibilità al trasferimento in Turchia, ma per ora sembra mancare l'accordo sulla clausola d'uscita. Il calciomercato del campionato turco chiude mercoledì, i due club continueranno a trattare con l'obiettivo di trovare un accordo. I giallorossi vogliono monetizzare subito la cessione.