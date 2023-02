"Dybala e Osimhen, il Manchester United spaventa Roma e Napoli"

TORINO - Una cessione del club che con ogni probabilità sarà la più grande mai vista nella storia del calcio , superando anche i 5 miliardi di euro spesi da Boehl per comprare il Chelsea, e un mercato estivo che si preannuncia il più ricco di sempre: il Manchester United sta per lanciare la sua Opa sul calcio internazionale per tornare al vertice, e per farlo è pronto a tirare fuori una valanga di milioni, un fiume di soldi che potrebbe straripare travolgendo la Serie A e portandosi via altri campioni e talenti. Due nomi su tutti: Victor Osimhen e Paulo Dybala .

Osimhen, a Napoli estate caldissima: temperature Premier

Partiamo dal centravanti: messo alla porta anzitempo Cristiano Ronaldo, finito a fare goleade in Arabia Saudita, e tamponato fino a giugno l'assenza di un bomber all'altezza del club con Weghorst, pennellone olandese utile tatticamente ai meccanismi di Ten Hag ma non certo una macchina da gol, i Red Devils vogliono tornare ai fasti di un punto di riferimento offensivo pesante in termini di reti come lo era un Rooney, un Van Nistelrooy, un Ibrahimovic. Per farlo i nomi sul tavolo del board dei rossi di Manchester sono due: quell'Harry Kane da anni sul piede di partenza da Londra, sponda Tottenham (e che l'addio di Conte a giugno potrebbe favorire), e Victor Osimhen, il bomber del Napoli che sta trascinando gli azzurri al loro terzo Scudetto della storia, Spalletti al suo primo in carriera, e che sta facendo sfracelli insieme a Kvaratskhelia in Italia ma anche in Europa, arrivando a far affermare a De Laurentiis che l'accoppiata campionato-Champions sia alla portata della sua squadra. Il nigeriano è l'obiettivo numero uno per l'attacco non solo del Manchester United ma anche del Chelsea e le cifre iniziano a volare: 120 milioni di euro per il cartellino sembra sia una base di partenza e non è da escludere un'asta tra i due giganti che potrebbe portare l'acquisto del giocatore a superare ogni tipo di record. I tabloid britannici iniziano a ricamarci sopra e le cifre che circolano potrebbero far girare la testa anche all'ombra del Vesuvio.