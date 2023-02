Donnarumma, scende in campo la Pimenta: "Ora basta!"

Giù le mani da Donnarumma. Firmato Rafaela Pimenta, la super procuratrice erede di Mino Raiola che cura gli interessi del portiere del Psg recentemente protagonista in Champions League contro il Bayern, nel bene e nel male. "A volte il comportamento dei media nei confronti di Donnarumma è bipolare, passano da "è il migliore del mondo" a "è scarso". E tutto questo ovviamente non è né possibile né normale".

"A mio avviso Gigio è preso di mira da certi media. Capisco che se ne parli, è uno dei migliori del mondo, gioca in uno dei club migliori del mondo, è normale però quando è troppo è troppo - spiega l'agente in un'intervista a Telefoot - È normale che io ne parli bene, però sono convinta che quello che dico ora sia oggettivo: è uno dei migliori portieri del mondo e ha vinto il premio di miglior giocatore dell'ultimo europeo. Non il miglior portiere, sia chiaro, ma il miglior giocatore: credo che sia un grande riconoscimento e sono sicura che continuerà a fare tante tante tante cose grandi".