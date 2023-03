Lione, Aouar rifiuta il Manchester United: all'Eintracht a giugno?

Houssen Aouar è un calciatore francese, giovane talento dell'Olympique Lione, che con le sue prestazioni, in Francia e in Europa, ha attirato su di sé le attenzioni delle migliori squadre del mondo. Il 24enne di origini algerine è tra i migliori centrocampisti in ascesa, tanto che le varie società si stanno muovendo anticipatamente per battere la concorrenza, essendo in procinto di lasciare il club a parametro zero a giugno. In passato è stato nel mirino di Juventus, Arsenal e Barcellona, ed ora è sul punto di firmare per l'Eintracht Francoforte. Come riportato dal canale televisivo tedesco "Sport1", il centrocampista francese in scadenza di contratto con il Lione avrebbe già l'intesa con i tedeschi: 5 milioni di euro alla firma più circa 3 di ingaggio a stagione. Aouar - che all'Eintracht sostituirebbe Kamada, destinato al Borussia Dortmund - avrebbe rifiutato altre proposte fra cui quella del Manchester United.