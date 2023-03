"Osimhen, sirene Premier e non solo: c'è anche il Psg"

TORINO - E' il protagonista assoluto della stagione super del Napoli, così VictorOsimhen è finito sui taccuini di tutti i grandi club europei, pronti a strapparlo in estate alla formazione di Spalletti. Come affermato dallo stesso attaccante azzurro, l'obiettivo è quello di arrivare un giorno in Premier League e dall'Inghilterra è iniziato subito a scatenarsi il mercato con vista alla prossima estate. Come riportato dal Sun, il nigeriano è un obiettivo per tre squadre del massimo campionato inglese, ma non solo.