Messi, il flop del Psg e il contratto in scadenza: che succede adesso?

TORINO - Mancano quattro mesi, poi Leo Messi sarà di nuovo un giocatore svincolato. Il 24 giugno compirà 36 anni e, se non ci saranno novità riguardo il suo contratto in scadenza con il Psg, il 1° luglio sarà libero di trovarsi una nuova squadra. Uno scenario verosimile, a maggior ragione dopo l'ultima cocente delusione per l'eliminazione dalla Champions League agli ottavi per mano del Bayern Monaco. Per quanto riguarda il suo futuro, però, come spiegato da Mundo Deportivo, Messi vuole continuare almeno per un altro anno nel calcio d'élite e il Psg rimane la sua prima scelta. L'argentino, fresco vincitore della Coppa del Mondo, non ha intenzione di iniziare l'ultima parte della sua carriera in campionati minori, nonostante le continue indiscrezioni che lo collegano all'Inter Miami in MLS, all'Al Hilal nel torneo saudita (dove gioca già Cristiano Ronaldo) o addirittura Newell's Old Boys in Argentina.