"Messi, addio al Psg? Entourage di Leo in contatto con l'Inter Miami"

PARIGI (Francia) - "Mettere sotto contratto Lionel Messi è chiaramente diventata la priorità numero uno di Jorge Mas". In un'intervista concessa a L'Equipe, l'agente Jerome Meary afferma come uno dei principali proprietari dell'Inter Miami, club della Mls statunitense che ha le ex stelle del Manchester United David Beckham - che ha giocato anche con Real, Milan, Psg, Galaxy e Preston - come presidente e Phil Neville come allenatore, avrebbe rotto gli indugi circa l'acquisto del fuoriclasse argentino, fresco campione del mondo con la maglia della nazionale argentina.