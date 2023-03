"Neymar-Psg: il giocatore ha deciso il suo futuro"

Per il secondo anno consecutivo il Psg è stato eliminato agli ottavi di finale di Champions League. La scorsa stagione la campagna europea dei francesi si fermò contro il Real Madrid, in questa il giustiziere dei transalpini è stato il Bayern Monaco, vittorioso sia all'andata al Parco dei Principi (1-0, Coman) che all'Allianz Arena (2-0, Choupo-Moting e Gnabry). Un fallimento su tutta la linea che porta a porsi delle domande circa il futuro del trio stellare Mbappé-Messi-Neymar. Il primo ha un contratto fino a giugno 2025 e la società attende risposte circa il prolungamento per altri due anni, la Pulce va in scadenza in estate e, anche in questo caso, il Psg aspettà novità sulla sua volontà. Diversa la situazione legata a Neymar, per cui è scattato il rinnovo automatico fino al 2027.

Neymar e il futuro con il Psg Arrivato al Parco dei Principi dal Barcellona nell'estate 2017 per la cifra monstre di 222 milioni di euro (è il trasferimento più costoso della storia del calcio), l'attaccante brasiliano ha chiuso anzitempo la stagione a causa dell'operazione alla caviglia. Per lui si parla di un possibile ritorno ai blaugrana, ma secondo The Athletic la volontà di O Ney sarebbe quella di chiudere la carriera al Psg. Dal suo arrivo, stando a quanto rivelato da Forbes, il club avrebbe quadruplicato il proprio valore passando dai 785 milioni di euro del 2017 agli attuali 2 miliardi e 983milioni di euro, oltre ovviamente ad aver accresciuto il proprio status a livello mondiale e aver messo in bacheca 12 trofei.

Neymar vuole vincere la Champions League con il Psg Secondo The Athletic, oltre all'enorme esborso economico necessario per strapparlo al club francese, il calciatore vorrebbe restare per vincere quella tanto agognata Champions League diventata ormai un'ossessione dalle parte del Parco dei Principi. Fin qui Neymar nella sua esperienza sotto la Torre Eiffel ha messo a referto 118 reti in 173 presenze complessive e di certo non vuole fermarsi qui. Il brasiliano avrà 34 anni quando parteciperà al Mondiale 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, 35 quando scadrà il suo accordo con i transalpini. A quel punto saranno 10 gli anni di permanenza nel club. Se deciderà di appendere gli scarpini al chiodo con la formazione francese o meno non è ancora possibile saperlo, di certo la sua volontà attuale rimane difendere i colori del Psg.

