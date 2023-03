"Conte via dal Tottenham, tra i possibili sostituti c'è già un favorito"

LONDRA (Inghilterra) - Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è sempre più in bilico, con un contratto in scadenza a giugno e i risultati di questa stagione che non stanno regalando soddisfazioni agli Spurs. Le recenti eliminazioni con Sheffield in Fa Cup e Milan agli ottavi di Champions League, il club londinese sta guardando alle possibili soluzioni per sostituire il tecnico italiano. A rivelare la lista dei profili principali per la guida tecnica del Tottenham nel prossimo futuro, ci ha pensato il Sun che ha concentrato i riflettori su quattro nomi in particolare, tra i quali ci sarebbe anche un candidato molto favorito.