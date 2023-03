Streich, ufficiale: il Friburgo gli rinnova il contratto prima della Juve

FRIBURGO (Germania) - A due giorni dal ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Juventus, il Friburgo blinda il proprio allenatore Christian Streich, in carica dal dicembre 2011 e tecnico più longevo in Bundesliga, annunciando il rinnovo di contratto per lui e il suo staff composto da Patrick Baier, Florian Bruns e Julian Schuster. La società tedesca non ha rivelato la durata del nuovo accordo, ma finora Streich, capo allenatore dal 2011 ma al Friburgo da sempre, da quando ha smesso di giocare nel 1995 a causa di un infortunio, ha prolungato il proprio contratto di anno in anno.