Alvarez-Manchester City, ufficiale il rinnovo fino al 2028

MANCHESTER (Regno Unito) - Julian Alvarez ha prolungato di un anno il proprio contratto con il Manchester City . Lo rende noto lo stesso club britannico per mezzo di un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: "L'attaccante, protagonista della vittoria dell'Argentina ai Mondiali del 2022 a dicembre, resterà all'Etihad fino all'estate del 2028 ". Nella nota si legge che "Alvarez si è trasferito a Manchester lo scorso luglio, proveniente dal River Plate, dove si è costruito la reputazione di marcatore micidiale. Ha realizzato 54 gol e 31 assist in 122 presenze con il River Plate, incluso un gol nella vittoria per 4-0 sul Racing che ha sancito il titolo del campionato argentino 2021. Ampiamente considerato uno dei migliori talenti del Sudamerica, è reduce da una bella stagione d'esordio nel calcio inglese, segnando 10 gol in 33 partite , oltre a segnarne quattro ai Mondiali del Qatar, quando l'Argentina ha alzato il trofeo per la prima volta dal 1986".

Manchester City, le parole di Alvarez

“Questo è un momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia. Per un club come il City riporre la propria fiducia in me in questo modo è fantastico. Sono stato davvero contento della mia prima stagione qui, ma posso fare molto di più. So di poter essere migliore e il City mi offre tutto ciò di cui ho bisogno per esprimere il mio potenziale. Voglio ringraziare il tecnico, lo staff e tutti quelli che lavorano dietro le quinte al City per tutto quello che hanno fatto per me da quando sono arrivato. Non avrei potuto chiedere di più. Questo è un club che si prende cura dei suoi giocatori e mi sono sentito molto supportato durante tutto il mio tempo qui. Ora sono concentrato sul migliorare e aiutare il City a vincere trofei", le parole di Julian Alvarez.