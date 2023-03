Serie A, i valori: salgono Osimhen e Fagioli, scendono Pogba e Leao

Il cammino in Serie A e in Champions non mente. Oggigiorno, in Italia, non c’è rosa migliore di quella del Napoli, come sottolineato anche da Pep Guardiola ai media. La crescita dei partenopei è continua e “pesa” ben 86 milioni di euro solo nel resoconto di marzo. Tanto basta per scippare la prima piazza al Milan, la formazione con il taglio di quotazione globale più alto (-24 milioni). Dopo i partenopei è il Lecce la compagine più in salute. I salentini raccolgono ben volentieri un incremento di 20,7 milioni di euro.

Højlund, Fagioli e Thiaw: i volti nuovi della Serie A

Dietro al Napoli capolista, le altre arrancano ma in città come in provincia non sono mancate note liete. Se a Milano in tanti si leccano le ferite, sulla sponda rossonera dei Navigli guardano ugualmente con fiducia al futuro grazie a Malick Thiaw, neo convocato nella Nazionale maggiore della Germania. Con il tedesco sorridono Rasmus Højlund,

l’ennesima scommessa vinta dell’Atalanta, e Nicolò Fagioli, un centrocampista sul quale la Juventus può fare sicuramente affidamento, come dimostrato nel recente derby d’Italia.

Milan-Inter, Torino-Juve e Roma-Lazio: nel bene e nel male

Se le stracittadine finora hanno avuto un padrone chiaro, il risultato non è stato identico alla fine dell’ultimo aggiornamento dei valori di mercato della Serie A, con una spartizione equa di gioie e dolori. Alla Scala del Calcio, il rendimento di Romelu Lukaku e Fikayo Tomori ha contribuito ad abbassare le rispettive soglie (45 milioni il rossonero, 40 il nerazzurro), così come accaduto sotto la Mole in primis a Paul Pogba (20) e Pietro Pellegri. Nella Capitale, invece, dice picche ai capitani Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile. Fra i pollici verso l’altro spiccano quelli di André Onana, Roger Ibañez e Mattia Zaccagni.