"Kvaratskhelia fu bocciato da Monchi": la rivelazione dalla Spagna

L'impatto di Khvicha Kvaratskhelia nel Napoli è stato devastante. Il georgiano, arrivato sotto il Vesuvio in estate dalla Dinamo Batumi, si è subito trovato a suo agio nel nostro campionato e insieme a Victor Osimhen sta guidando gli azzurri di Luciano Spalletti verso il terzo scudetto della storia del club (a 11 giornate dalla fine sono 19 i punti di vantaggio dalla Lazio seconda ). Il classe 2001 è un talento cristallino e i tifosi partenopei sono già tutti pazzi di lui. Con la stagione ancora in corso, ha già messo a referto 14 reti e 16 assist in 30 presenze complessive: praticamente ha partecipato a un gol per ogni match disputato andando direttamente a segno o fornendo un passaggio chiave al compagno. Eppure, prima che approdasse al Napoli, erano già stati diversi i club che avevano puntato i riflettori su di lui.

Kvaratskhelia, parla l'intermediario

Tra questi anche il Siviglia. Come rivelato dall'intermediario Pablo Ceijas in un'intervista rilasciata in Spagna, sarebbe potuto finire al club andaluso ma Monchi, ex ds della Roma, fermò l'operazione prima ancora che partisse: "È successo qualche anno fa, molto prima della sua esplosione - racconta l'intermediario -. Ora, a 22 anni, è destinato a diventare una stella alla pari di Messi, Mbappé e Haaland ed è cercato da tutti, al punto da essere paragonato a Maradona. Si parlava di Valencia, Levante e Siviglia: era stato proposto per circa 6 milioni di euro. Fu molto vicino agli andalusi ma Monchi lo bocciò, perché nella sua posizione la squadra era coperta. Oggi vale 100 milioni di euro e potrebbe giocare nel Real Madrid o nel Barcellona. Penso però che finirà per giocare in Premier, solo i club inglesi possono pagare quei soldi".