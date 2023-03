Attacco Juventus: arriva l’ora delle scelte, chi resta e chi rischia FOTO

«Ci sono tante incognite, sportive ed extrasportive», ha detto prima di Inter-Juventus il responsabile dell’area sportiva bianconera, Francesco Calvo, parlando del futuro. Incognite che rendono incerta la partecipazione della Juve alla prossima Champions League (e più in generale alle prossime coppe europee). Incertezza che si riverbera sul futuro dei giocatori, soprattutto gli attaccanti, per due ragioni: senza Champions o senza Europa l’appeal bianconero scenderebbe un po’ e gli introiti per la società scenderebbero tanto, rendendo forse necessario un sacrifi cio sul mercato. Un’incertezza che è impossibile da eliminare, ma sulla quale si può fare un po’ di luce.