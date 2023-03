Juventus, la strategia per il futuro portiere: Carnesecchi se parte Szczesny

Le Nazionali danno, le Nazionali tolgono: se qualcuno riesce a fare il pieno di fiducia, come Vlahovic, a suon di gol, qualcun altro fa preoccupare e deve rientrare prima, come Kostic. E qualche altro ancora, come Rabiot, è tornato ieri in campo con l’Irlanda. Gara da titolare nelle qualificazioni europee anche per Szczesny, che ha difeso (senza subire gol) i pali della Polonia nella vittoria contro l’Albania. Il portiere è una certezza della sua Nazionale e una sicurezza anche per la Juventus e per Allegri. Però non è detto che la sua avventura juventina possa andare avanti oltre l’estate. Perché? Il numero uno polacco è sotto contratto con i bianconeri fino al 2025, a Torino si trova molto bene così come nello spogliatoio. Tuttavia il club dovrà fare delle scelte e soprattutto tra qualche mese dovrà fare cassa da alcune cessioni e dal risparmio sul monte ingaggi. Szczesny è un punto di forza, ma il suo ingaggio è uno dei più alti di tutta la rosa: circa 12 milioni lordi.