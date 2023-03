Ansu Fati, lo sfogo del padre: "Deve lasciare il Barcellona"

Bori Fati, padre di Ansu, si è sfogato in un'intervista rilasciata a Cadena Cope. Il figlio ha collezionato in questa stagione appena 11 presenze da titolare: "Fosse per me, lo porterei via ma lui vuole rimanere. Da padre, però, sono arrabbiato. Mi dà fastidio che giochi così poco, stiamo parlando del numero 10 del Barcellona, di un nazionale spagnolo, di un ragazzo venuto fuori dalla Masia. Tutti sanno chi è Mendes, due anni fa mi disse che aveva delle offerte e che Bartomeu (l'ex presidente, ndr) non voleva ascoltarle. Ma se continua così, me ne vado al Siviglia. Basta" ha dichiarato il papà Bori.