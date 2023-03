Messi vuol chiudere il cerchio: a Barcellona. Ecco i retroscena

TORINO - Come anticipato dalle colonne di questo giornale quasi 6 mesi fa, precisamente il 5 ottobre del 2022, Lionel Messi a luglio sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Dopo mesi di trattative sottotraccia e di contatti riservatissimi e ancor più privati, ieri il club culé è uscito allo scoperto per due volte in poche ore. Prima è stata la volta del presidente Rafa Yuste: «Tutte le belle storie necessitano di un finale felice. Siamo in contatto con Lio e con il suo entourage e tutti loro sanno quanto desideriamo ardentemente il suo ritorno», poi è stato il turno del tecnico Xavi: «Il ritorno a casa della Pulga dipende da molti fattori. Certo siamo legati alle regole ferree del Fair Play Finanziario, ma la chiave sarà la volontà del giocatore. Ovviamente amo Lionel, parliamo moltissimo, mi piacerebbe averlo qui con me. Ci auguriamo che torni nel club della sua vita, nella squadra che adora. E' normale che i tifosi sognino una Last Dance del 10, proprio come accadde nei Chicago Bulls con Michael Jordan».