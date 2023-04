Rodgers rescinde con il Leicester: è ufficiale

LEICESTER (Regno Unito) - Brendan Rodgers non è più l'allenatore del Leicester . Il tecnico nordirlandese si separa in maniera consensuale dal club inglese dopo quattro anni. "Brendan lascia il King Power Stadium come uno degli allenatori di maggior successo nella storia del club - si legge nella nota diffusa dal Leicester - dopo averci guidato al nostro tanto atteso primo trionfo in FA Cup nel 2021, alla conquista dalla Community Shield nello stesso anno, raggiungendo due dei tre migliori piazzamenti in Premier League del club, con qualificazioni in Europa, inclusa la nostra prima semifinale europea nel 2022". Lasciano anche il vice Chris Davies e il preparatore atletico Glen Driscoll . La squadra è stata affidata Adam Sadler e Mike Stowell.

Rodgers, le parole del presidente del Leicester

"I risultati della squadra sotto la gestione di Brendan parlano da soli - ha dichiarato il presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha -. Abbiamo vissuto alcuni dei nostri migliori momenti calcistici sotto la sua guida e saremo sempre grati a lui e al suo staff per le vette che ci hanno aiutato a raggiungere raggiungere in campo. Tuttavia, le prestazioni e i risultati durante la stagione in corso sono stati al di sotto delle nostre aspettative. Era nostra convinzione che la continuità e la stabilità sarebbero state fondamentali per correggere la nostra rotta, in particolare visti i nostri precedenti successi sotto la gestione di Brendan. Purtroppo, il miglioramento desiderato non è stato imminente e, con 10 partite della stagione rimanenti, il consiglio è costretto a intraprendere azioni alternative per proteggere il nostro status di Premier League".