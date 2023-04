“Lionel Messi e il Psg sono vicini al divorzio"

PARIGI (Francia) - Un'altra stagione falimentare per il Psg: certo potrebbe arrivare l'ennesimo titolo in Ligue 1, ma l'eliminazione agli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco pesa come un macigno per i parigini. Il futuro è tutto da vedere, intanto è probabile che sarà senza Lionel Messi. Secondo il quotidiano "L'Equipe", il fuoriclasse argentino e il Psg si separeranno a fine stagione, a meno che il 10 dell'Albiceleste campione del mondo non accetti un netto taglio all'ingaggio attuale. Le distanze tra le due parti, assicurano fonti interne del club al giornale francese, sarebbero talmente distanti da escludere un accordo per un ulteriore anno insieme. A seguire la situazione c'è ovviamente il Barcellona.