"Ancelotti lascia il Real Madrid! Il figlio Davide verso il Basilea"

Ancelotti jr tra Real Madrid e Basilea

Il Basilea - prosegue Marca - sarebbe stato il primo club a muoversi in maniera convinta per Ancelotti jr, cui verrebbe affidata la guida tecnica della squadra a partire dalla prossima stagione, in sostituzione dell’attuale allenatore ad interim Heiko Vogel. Davide attualmente ha un ruolo chiave nello staff del padre all'interno del Real Madrid. Già nel corso di quest'anno il nome del 33enne italiano era stato accostato all'Everton, optando poi per la permanenza ai Blancos. Lo scorso anno, inoltre, ha sostituito papà Carlo - positivo al Covid - per una partita sulla panchina merengue. Se dovesse concretizzarsi, quello in Svizzera sarebbe il suo primo contratto professionistico da allenatore.