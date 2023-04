Chelsea, Lampard traghettatore: è ufficiale

LONDRA (Regno Unito) - Frank Lampard è, nuovamente, l'allenatore del Chelsea! È arrivata l'ufficialità circa il ritorno della leggenda sulla panchina dei Blues con il compito di scortarli fino al termine della stagione dopo l'esonero di Graham Potter . Infatti Lamapard sarà il traghettatore del Chelsea, al suo 3° allenatore in stagione dopo Tuchel e Potter, in attesa della nuova guida tecnica che verrà valutata in estate: i nomi caldi sul taccuino della società sono quelli di Julian Nagelsmann e Luis Enrique .

Chelsea, il ritorno di Lampard

Lampard guidò il Chelsea dal 2019 fino al gennaio 2021 collezionando 44 vittorie, 17 pareggi e 23 sconfitte in 83 partite. Nell'anno dell'esonero il suo successore fu Thomas Tuchel che poi vinse la Champions League battendo il Manchester City di Guardiola ad Oporto. L'avventura di Lampard come allenatore dopo i Blues lo ha visto prima sulla panchina del Derby County (Championship) e poi di nuovo in Premier League alla guida dell'Everton dove subentrò a Rafa Benitez il 31 gennaio 2022 salvando la squadra per poi essere esonerato il 23 gennaio 2023 con la squadra al penultimo posto. L'ex New York City eredita una situazione molto complicata: il Chelsea occupa l'11° posto in Premier League a 39 punti a -14 dal 4° posto occupato dal Manchester United, inoltre dovrà affrontare il Real Madrid nei quarti di finale di Champions League.