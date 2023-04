Chelsea, anche Mourinho nella lista di Boehly per la prossima stagione

Chelsea, anche Mourinho tra i candidati per la panchina

Iniziano a girare tanti nomi per la panchina del Chelsea. Chi sarà a guidare i Blues nella prossima stagione? Dalla Spagna arriva la notizia, dal portale Relevo, secondo cui anche José Mourinho sarebbe tra i candidati per prendere il posto di Lampard a Londra. Con l'attuale tecnico della Roma, ci sarebbero altri tre allenatori in pole position: Julian Nagelsmann, Luis Enrique e Nuno Espirito Santo. Il tecnico portoghese dei giallorossi sarebbe quindi nella lista di Boehly e, nel caso, tornerebbe alla guida del Chelsea per la terza volta in carriera.