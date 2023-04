Ancelotti, non solo Brasile: "C'è anche il Chelsea". L'indiscrezione

LONDRA (INGHILTERRA) - Nonostante abbia più volte affermato che non lascerà il Real Madrid se non sarà la società a cacciarlo, il nome di Carlo Ancelotti continua a circolare sui taccuini dei top club europei e delle federazioni. Il Brasile lo corteggia da mesi e secondo la stampa sudamericana potrebbe essere proprio lui il successore di Tite. Dall'Inghilterra, però, si parla di un possibile ritorno in Premier League, al Chelsea, club che il tecnico di Reggiolo ha allenato dal 2009 al 2011 dopo la lunga esperienza al Milan (2001-2009).