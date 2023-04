Amorim, lo Sporting Lisbona trema prima della Juve: "Ha visto il Chelsea"

LONDRA (NGHILTERRA) - Ruben Amorim è il nome nuovo sulla lista dei possibili sostituti di Graham Potter sulla panchina del Chelsea . I Blues, dopo il divorzio da Tuchel a inizio stagione, hanno esonerato anche l'ex Brighton affidando così la panchina a Lampard, tecnico ad interim. Sono tanti i nomi che si sono fatti in queste settimane: dall'ex Ct della Spagna Luis Enrique, con il quale ci sarebbero stati anche dei colloqui, all'ex Bayern Monaco Julian Nagelsmann fino a Marco Silva. Ora, però, dall'Inghilterra parlano anche dell'allenatore dello Sporting Lisbona , impegnato nei quarti di finale di Europa League contro la Juventus (all'andata all'Allianz Stadium è finita 1-0 per i bianconeri grazie alla firma di Federico Gatti).

Amorim incantato dalle sirene inglesi

Il tecnico portoghese avrebbe visto il co-proprietario del Chelsea Todd Boehly per parlare del possibile incarico e dei progetti del club per il presente e il futuro. Una destinazione, quella londinese, che a Ruben Amorim non dispiacerebbe affatto. La clamorosa notizia arriva però in un momento chiave della stagione, con lo Sporting chiamato giovedì a rimontare nei quarti di Europa League contro la Juve e impegnato nella rincorsa Champions, con il Porto, secondo in classifica (sono solo due le formazioni lusitane qualificate alla massima competizione per club), a +7 quando mancano altrettanti turni alla fine del campionato.