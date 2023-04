Inzaghi, se l’Inter esce col Benfica è a rischio esonero: gli aggiornamenti

MILANO - Di nuovo sotto processo. Ed è inutile stare a contare quante volte sia accaduto in questo 2023 in casa Inter. Tutti sono colpevoli - difficile negarlo dopo 11 sconfi tte in 30 giornate -, ma inevitabilmente il mirino è finito nuovamente su Simone Inzaghi che mercoledì vivrà una serata da dentro-fuori: si giocherà l'accesso alle semifi nali di Champions contro il Benfica, ma pure il suo futuro a stretto giro sulla panchina nerazzurra. Già, perché se da un lato nessuno nel club intende cambiare ora la guida tecnica, in primis il presidente Steven Zhang restio ad affi darsi a un traghettatore - l’unica scelta sarebbe Chivu, oggi alla guida della Primavera -, è scontato che in caso di clamoroso ribaltone con annessa eliminazione contro il Benfica dopo aver vinto 2-0 a Lisbona, verrebbe presa una decisione immediata sul tecnico. Inzaghi sa che la sua eventuale permanenza all’Inter nella stagione ’23-24 passa dalla qualificazione alla prossima Champions, che venga raggiunta col quarto posto o con una difficilissima vittoria in Europa, ma in caso di caduta col Benfica - in crisi con tre sconfitte in una settimana -, la società cercherebbe subito di dare una sferzata alla squadra in vista del rush finale in campionato, dove sarà obbligatorio cercare di agguantare il quarto posto.