Inter, meno male che non hai fatto come Bayern e Chelsea

Vi ricordate quante volte Inzaghi sia stato messo in discussione, dentro e fuori dall' Inter , nonostante 1 Coppa Italia , 2 Supercoppe , la semifinale di Champions e la qualificazione alla prossima edizione per la quale è più che mai in corsa? Ecco, a chi una settimana sì e l'altra pure ha messo Simone sulla graticola, giova raccontare la strana storia di Nagelsmann & Tuchel . Il primo, silurato il 20 marzo scorso dopo avere perso soltanto 3 partite su 37, è stato rimpiazzato dal secondo che ha perso 3 partite sub 7, è stato eliminato dalla Champions League e dalla Coppa di Germania , è scivolato al secondo posto della Bundesliga, capeggiata dal Borussia Dortmund , l'ex squadra di Tuchel.

Il Chelsea del multimilionario Todd Lawrence Boehly

E che dire del Chelsea del multimilionario Todd Lawrence Boehly, 630 milioni di euro spesi sul mercato fra estate 2022 e gennaio 2023, eliminato dalla Champions League, dalla Fa Cup, attualmente undicesimo in Premier League? In settembre ha ingaggiato Potter dal Brighton, pagando una clausola rescissoria di 23 milioni di euro al Seagulls che, per loro fortuna, hanno assunto De Zerbi. Potter ha firmato sino al 2027, in cambio di circa 57 milioni di euro. In marzo è stato esonerato e, ad interim, al Chelsea è tornato Lampard: eliminato dal Real in Champions, ha inanellato 4 sconfitte di fila con 7 gol subiti e 1 solo segnato. E all'Inter c'era chi voleva fare come Bayern e Chelsea...