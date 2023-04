Da Zidane a Conte, la Top 10 degli allenatori liberi: chi torna in panchina?

C’è chi è stato esonerato, chi ha lasciato di comune accordo con il proprio club e chi, invece, ha deciso di prendersi qualche anno sabbatico. Sono tanti gli allenatori al momento ‘disoccupati’, ma desiderosi di riprendersi la scena a partire dalla prossima stagione. Ne abbiamo selezionati dieci, non in ordine di bravura o importanza, tralasciandone parecchi ancora in carreggiata come l’ex Leicester Brendan Rodgers, il Loco Marcelo Bielsa (a un passo dall'Uruguay) o l’ex ct della Seleçao Tite che ha abbandonato la nave dopo il flop mondiale in Qatar.