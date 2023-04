"Pochettino sarà il nuovo allenatore del Chelsea: annuncio imminente"

"Pochettino-Chelsea, i dettagli della trattativa"

Sempre secondo la fonte britannica, Pochettino e il Chelsea avrebbero già pianificato la prossima stagione, a partire dalla composizione dello staff tecnico e della rosa a disposizione per l'annata 2023-24. Gli incontri fra le parti, inoltre, si sarebbero intensificati nel corso degli ultimi giorni. L'argentino e i Blues erano già stati in trattativa in passato, soprattutto dopo l'esonero di Tuchel, ma ora le strade sembrano essersi davvero incrociate: negli ultimi mesi l'ex Espanyol, Southampton, Tottenham e Psg avrebbe rifiutato numerose offerte, un ulteriore segnale - riporta Sky Sports Uk - dell'accordo raggiunto con il club londinese che, in precedenza, aveva sondato anche Julian Nagelsmann, fresco di esonero dal Bayern Monaco, e l'allenatore del Burnley Vincent Kompany.