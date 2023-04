"Demiral-Gasperini, lite e cessione": l'ex Juve all'Inter dopo Skriniar?

ISTANBUL (Turchia) - " Merih Demiral e Gian Piero Gasperini sono stati protagonisti di un acceso diverbio. Il difensore ha chiesto la cessione alla dirigenza dell'Atalanta in vista della sessione estiva di calciomercato". La notizia arriva dalla Turchia, e più precisamente da Sports Digitale, che ricorda come già lo scorso gennaio il difensore ex Sassuolo e Juventus fosse stato ad un passo dal trasferimento all'Inter , una trattativa che sarebbe saltata - ad un passo dalla chiusura - proprio su precisa richiesta del tecnico della Dea.

"Demiral lascia l'Atalanta: c'è l'Inter"

Sempre secondo la fonte turca, Demiral avrebbe già comunicato alla dirigenza dell'Atalanta la sua ferma decisione di lasciare Bergamo la prossima estate. Una rottura insanabile, quella che viene raccontata, e che rimette in gioco proprio l'Inter, che il prossimo 30 giugno perderà a parametro zero Milan Skriniar, promesso sposo del Paris Saint-Germain. Demiral indossa la maglia orobica dal 2021, quando venne acquistato in prestito con diritto di riscatto (poi esercitato) dalla Juventus e ha sin qui collezionato - in poco meno di due stagioni - 67 presenze, condite da 3 gol.