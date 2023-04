Un anno senza le idee colorate di Raiola

Figlio della Bosman



Mino Raiola ha rivoluzionato il calciomercato. È il prodotto più efficace e geniale della legge Bosman che ha rovesciato i rapporti di forza club-giocatori e ha cambiato radicalmente, non necessariamente in meglio, il calcio mondiale. Mino, quella legge se l'è trovata lì e, da buon imprenditore, ne ha saputo cogliere tutte le opportunità. Ma ha anche capito che il calcio stava cambiando e si stava trasformando in show business. E lui ha organizzato lo spettacolo, recitando in prima persona, ma soprattutto creando le rockstar del pallone, quelle che hanno avvicinato le nuove generazioni al calcio. Ha scritto le sceneggiature per i suoi protagonisti, ne ha costruito con intelligenza e abilità le carriere e ha saputo garantire una parte in commedia a tutti quelli che si affidavano a lui. Qualche dirigente e qualche proprietario avrà probabilmente da obiettare sui costi e sugli effetti sui bilanci del Mino Raiola Show, ma c'è anche chi, magari senza ammetterlo pubblicamente, sa di dovergli erigere un monumento. Perché criticare Raiola era ed è l'esercizio retorico più facile del mondo, visto che lui stesso si era scelto quel ruolo nel suo film, faceva quello brutto, sporco e cattivo, così anche quando lo criticavano finivano per seguire il copione che aveva scritto.