Di Maria, sprint Champions: può cambiare il suo destino alla Juve e... di Rabiot

Già l’ultima volta che si è visto all’Allianz, esultava come un matto, rincorso dal gruppone bianconero (titolari e panchinari) per il gol che a sette minuti dal 90’ stava consegnando la vittoria sul Napoli: molto più dei tre punti in palio! Era entrato da 22 minuti, al posto di Miretti, e tanto gli era bastato per far smuovere l’equilibrio di una bilancia destinata a registrare poi l’intervento esterno del Var (peraltro scomposto, visto che il giudizio dell’arbitro Fabbri sul contatto Milik-Lobotka non era un chiaro ed evidente errore per cui dalla sala video non avrebbero dovuto chiamare il direttore di gara) e quindi la rete valida di Raspadori in pieno recupero per la vittoria partenopea. Il Fideo è però in seguito sparito dai radar nel senso che, a Milano non si è praticamente visto come tutta la Juve nel ritorno della semifinale di Coppa Italia persa con l’Inter, mentre non si è proprio visto a Bologna, complice la non convocazione per una distorsione alla caviglia figlia di un giallo: l’argentino nella rifinitura aveva abbandonato la seduta per un dolore alla caviglia apparso quando aveva capito con l’assegnazione delle pettorine che al Dall’Ara sarebbe finito in panchina.